“Libri sul lago” | piazze | giardini e cortili ospitano 10 autori di narrativa

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ritorna il festival di storie e luoghi “sul”. Il festival, giunto alla seconda edizione, farà tappa in 8 comuni e porterà suld’Iseo 10 voci dellaitaliana contemporanea con i loro ultimi. Sarà un viaggio letterario tra le due sponde del, bergamasca e bresciana, in pieno spirito Bergamo Brescia Capitali della cultura 2023. Si parte lunedì 15 maggio a Gandosso con un laboratorio per bambini tenuto dallo scrittore e naturalista Giuseppe Festa, Premio Bancarellino 2022. Il 25 maggio a Paratico sarà ospite la scrittrice milanese Lorenza Gentile. L’8 giugno, ancora a Paratico, ci sarà la scrittrice e sceneggiatrice di fumetti Paola Barbato, il 10 giugno a Predore sarà la volta di Ilaria Tuti, scrittrice di bestseller (dal suo libro Fiori sopra l’inferno ...