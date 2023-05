(Di giovedì 11 maggio 2023) L'dice no alleper ilnei luoghi pubblici degli stati membri. Il divieto di utilizzo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale è stato deciso dalle commissioni Giustizia e Mercato, che hanno approvato lo stop su ogni fronte con 58 voti a favore, 36 contrari e 10 astenuti. Come dimostrano i numeri, sul tema c'è una radicale spaccatura tra chi considera questeun ulteriore passo verso la sorveglianza dei cittadini, e chi invece ritiene si tratti di sistemi utili per proteggere la sicurezza nazionale, andando a individuare in maniera più efficace chi si macchia di reati. La votazione odierna fa parte dell'AiAct, il documento che sancirà per la prima volta le norme in vigore inper il ricorso a...

... non solo per l'ma anche per il mondo intero', ha dichiarato prima del voto ai colleghi ... Anche la maggior parte delle altre definizioni è stata concordata, Pratiche vietate L'AI Act...

L'Europa vieta le tecnologie di riconoscimento facciale Panorama

Nel primo voto in commissione sul regolamento Ue passano diversi divieti all'utilizzo delle nuove tecnologie, nonostante l'opposizione dei popolari. Il relatore Benifei (Pd): "Legislazione storica"