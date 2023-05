(Di giovedì 11 maggio 2023) Al segretario del Pd l'invito a una riflessione: "Non costringiamo i genitori a scegliere fra una scuola pubblica statale che gratuita non è, e una scuola pubblica paritaria in cui pagheranno due volte"

Lettera a Schlein: "Il nostro sistema scolastico è classista" ilGiornale.it

Al segretario del Pd l'invito a una riflessione: "Non costringiamo i genitori a scegliere fra una scuola pubblica statale che gratuita non è, e una scuola pubblica paritaria in cui pagheranno due volt ...“Il diritto alla casa è stato messo al centro dell’ultimo congresso del Partito Democratico – ha risposto Schlein – Vi ...