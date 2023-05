L' esperienza di Di Maio e la crisi del Golfo | una sfida europea di basso livello

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) C'erano un cipriota, uno slovacco, un greco e un italiano. No, non è una barzelletta. In Europa è accaduto davvero. E alla fine l'ha spuntata l'italiano senza nemmeno dover aprire un dibattito. Li ha stesi con la sua autorevolezza. Senza dire una parola. Del resto, l'italiano si chiama Luigi Di, quello che una sera si è affacciato dal balcone di Palazzo Chigi e ha abolito la povertà. Imbattibile. Non sappiamo se sia vero, probabilmente no. Di certo la povertà non ha abolito lui. Nessuno mette Diin un angolo, più facile nominarlo inviato europeo nel. Quello Persico, sia chiaro. In quello di Napoli ha già dato abbondantemente. Alla riunione dei rappresentanti permanenti presso l'Ue (Coreper) la mozione Diè passata senza tentennamenti. Diè la figura giusta, dal primo giugno al ...