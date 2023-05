Leondardo Benedetti | chi è il centrocampista ‘fenomeno’ del Bari che piace al Napoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilpensa a Leonardoper la difesa, il giocatore è impegnato colma è di proprietà della Sampdoria. Con Kim che può andare al Manchester United ildeve pensare ad un rinforzo in difesa. Il nome più quotato in questo momento è senza alcun dubbio quello di Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta. Ma illavora anche a centrocampo ed il nome di prospettiva è quello di Leonardo, 22 annidi proprietà della Sampdoria ma che è esploso quest’anno al, presieduto da Luigi De Laurentiis.su: caratteristiche tecniche Leonardoè arrivati come uno sconosciuto a, ma ora viene considerato un autentico ...