Leon | Natalie Portman | Guardare il film oggi è imbarazzante | per me non è facile

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha affrontato l'aspettodella trama die le accuse di violenza sessuale piovute sul regista Luc Besson.prova sentimenti contrastanti nei confronti di, ildi Luc Besson del 1994 che ha lanciato la sua carriera di star bambina, ma anche alla luce della moderna sensibilità risulta "". L'attrice premio Oscar per Il cigno nero di Darren Aronofksy ha commentato il ruolo nel controverso thriller del regista Luc Besson in cui interpretava una dodicenne che diventa la protetta di un sicario, Léon (Jean Reno), dopo che la sua famiglia viene assassinata. "È unche è ancora amato, e le persone vengono da me a parlarmene più di qualsiasi altra cosa io ...

"Quindi, sì, è complicato per me." Ritratto diPortman: bimba prodigio, madre galattica, cigno vero Un film scomodo per la sensibilità moderna InPortman è la 12enne Mathilda, ...Leggi anche May December: Julianne Moore ePortman nel nuovo film di Todd HaynesPortman e Léon: "Per me è complicato" Classe 1981,Portman fu lanciata tra le star molto, ...Portman riflette sull'iconico film di Luc Besson e sulle difficoltà che ha portato nella sua ...

Leon, Natalie Portman: "Guardare il film oggi è imbarazzante, per ... Movieplayer

In a hospital in Melbourne, doctors and nurses try to save the life of a 20-year-old.Natalie Portman ha affrontato l'aspetto imbarazzante della trama di Leon e le accuse di violenza sessuale piovute sul regista Luc Besson.