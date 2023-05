(Di giovedì 11 maggio 2023) Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha ammesso che sono per ora falliti gli sforzi didel Cairo per un cessate del fuoco a. "Nonostante i nostri strenui sforzi, questi non ...

Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha ammesso che sono per ora falliti gli sforzi di mediazione del Cairo per un cessate del fuoco a Gaza. "Nonostante i nostri strenui sforzi, questi non ...... poi cosa ce ne faremmo L'energia noningorghi, il sistema andrebbe in tilt, sarebbe uno ... Meno dipendenze dagli sceicchi, dall'Algeria, dall', dal gas liquido americano (e dal gas Russo)...... commenta la Bbc checome la presenza di forze armatele occidentali in Ucraina verrà ... abbiamo rischiato la terza guerra mondiale Intanto è giallo sul ruolo dell'che sarebbe pronto a ...

L'Egitto ammette, per ora fallita la mediazione per Gaza Tiscali Notizie

Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha ammesso che sono per ora falliti gli sforzi di mediazione del Cairo per un cessate del fuoco a Gaza. (ANSA) ..."Nonostante i nostri strenui sforzi, questi non hanno dato i risultati sperati", ha detto Shoukry come riporta il sito del quotidiano egiziano Youm 7. "Confermo che gli sforzi egiziani continuano, non ...