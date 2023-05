L’ecumenico palmares dei David di Donatello 2023 – Miglior film Le otto montagne | premiati gli attori Gifuni e Ronchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Levince ildi3 come. Fabrizioe Barbara. E ilper laregia va a Marco Bellocchio per Esterno Notte. Insomma, il glamour, la magia, la poesia de Lestacca di netto il biglietto del primo arrivato rispetto al cinema italiano più tradizionale, accigliato e compunto, di Martone, Andò, Bellocchio. Ecumenico e cencelliano come sempre ildei, al di là del bistrattato Signore delle formiche di Amelio (fisicamente assente) e dell’incommensurabile Luigi Lo Cascio/Braibanti (presente e come sempre signorilmente ...