Leccemania | la paura degli scontri diretti | vietato sbagliare con questo calendario e classifica | Serie A

(Di giovedì 11 maggio 2023) 2023-05-11 13:19:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Si dice che “lafa novanta” ed invece per il Lecce fa “scontro diretto” dopo aver fallito l’ennesimo stagionale contro il Verona. La delusione resta per non aver sfruttato un match in cui i giallorossi avevano due risultati su tre per non avere le conseguenze che invece si sono verificate. Al momento bisogna ringraziare la Cremonese che ha fermato lo Spezia, altrimenti il vantaggio sul terzultimo posto non sarebbe stato di quattro punti ma di uno solo con i liguri e il Verona. Prima di parlarealtri, però, va visto ciò che non ha funzionato in casa propria: la squadra di Baroni infatti è entrata in campo pensando sin troppo a non perdere o, più probabilmente, con lache ciò potesse accadere come ...

... però, va visto ciò che non ha funzionato in casa propria: la squadra di Baroni infatti è entrata in campo pensando sin troppo a non perdere o, più probabilmente, con lache ciò potesse ...... però, va visto ciò che non ha funzionato in casa propria: la squadra di Baroni infatti è entrata in campo pensando sin troppo a non perdere o, più probabilmente, con lache ciò potesse ...

Leccemania: la paura degli scontri diretti, vietato sbagliare con ... Calciomercato.com

Si dice che “la paura fa novanta” ed invece per il Lecce fa “scontro diretto” dopo aver fallito l’ennesimo stagionale contro il Verona. La delusione resta per non aver sfruttato un match in cui i gial ...