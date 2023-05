Leao | contratto già depositato dal Milan?

... non ci sarebbe solamente la clausola rescissoria fissata a 170 milioni di euro nel nuovo. Quel che conta, in ogni caso, è cheabbia finalmente rinnovato col Milan: e per l'annuncio... ......in tribuna dove ogni tanto le telecamere inquadrano lo sguardo triste di, seminascosto da un improbabile cappellino da spiaggia. Nel giorno in cui è ormai ufficializzato il rinnovo del...Il Milan ehanno stretto un patto a lungo termine, a scanso d'equivoci. Il club rossonero ieri poco dopo l'ora di pranzo ha depositato il nuovosino al 2028 all'ufficio tesseramenti della Lega di ...

Milan-Leao, insieme fino al 2028: le cifre del nuovo contratto tra rossoneri e portoghese Il Fatto Quotidiano

Il Milan ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di Leao: ecco a quanto è stata fissata la clausola e chi ha pagato la multa allo Sporting CP ...