Le tende degli studenti arrivano al ministero

La mobilitazione delle tende intanto dilaga e si fa movimento dal basso. Ora ne sono state piantate in otto città: Milano, Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Firenze e Roma. Domani ... Oggi le tende studenti sono apparse anche davanti alle università anche a Bari e Napoli, oltre che in altre 8 ...

E' la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini a tentare di riportare l'emergenza caro affitti per gli studenti sui binari del confronto politico. Trovando soluzioni al problema.Per il 26 maggio annunciato uno sciopero generale: "Servono politiche che difendano il diritto allo studio". Ultimo giorno di presidio alla Sapienza: via libera al tavolo ateneo-regione ...