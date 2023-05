Le spiagge da liberare da un mare di rifiuti

Leggi su agi

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Dal 12 al 14 maggio 2023 torna in tutta Italia il fine settimana die Fondali Puliti, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia deiabbandonati lungo le coste della nostra Penisola e che vedrà in azione centinaia di volontari e cittadini di ogni età. Motto di questa 33esima edizione sarà "Chi ama la spiaggia, la tratta con i guanti", una vera e propria call to action che ha l'obiettivo di lanciare un messaggio chiaro sull'importanza della tutela dell'ecosistema marino e su quanto l'impegno di ognuno di noi, unito a uno stile di vita più sostenibile, possa davvero fare la differenza. Le regioni monitorate nell'edizione 2023 Secondo il rapporto Beach litter 2023 dell'associazione ambientalista, il marine litter resta una delle grandi minacce da fronteggiare, e su cui Legambiente con l'indagine ...