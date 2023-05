Le riforme istituzionali e l’ultima chiamata per il centro liberale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si dice, ma si intendesinistra. Almeno fino a oggi è stato così. Tanti nell’area politica che fa riferimento al terzo polo, infatti, parlano di una formazione diche si dica equidistante da destra e sinistra, ma in realtà ritengono che l’unica alleanza possibile sia a sinistra, ponendo come unica condizione l’esclusione dei Cinquestelle. Ilsinistra nacque nei primi anni sessanta, grazie a un’intuizione di Pietro Nenni. L’alleanza del, la Democrazia Cristiana, con la sinistra, il Partito Socialista Italiano, fu la formula di governo che per decenni meglio rispose a quanto richiedeva il quadro politico. Fu la formula più compatibile con l’impostazione costituzionale di stampo catto-comunista che, in omaggio alle condizioni geopolitiche del tempo, caratterizzò la ...