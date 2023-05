Le panchine della B | en plein tricolore

Leggi su seriea24

(Di giovedì 11 maggio 2023) 20 squadre, 20 allenatori italiani. Questo è il quadro attuale (e presumibilmente finale)Serie BKT che esprime non soltanto un calcio di alto livello grazie ai numerosi talenti azzurri che lo popolano, ma anche grazie al lavoro certosino degli allenatori, tutti rigorosamente Made in Italy, che muovono i fili e dirigono le operazioni dalla panchina. Una lista di assoluto valore in cui tecnici navigati e altri in rampa di lancio hanno modo di confrontarsi in uno dei campionati più imprevedibili e competitivi d’Europa, come testimoniano i dati Opta relativi ai principali campionati europei. È interessante notare come, analizzando il quadro iniziale del campionato, gli allenatori italiani fossero 17 su 20 (85%), con appena tre allenatori stranieri alla guida di Brescia, Genoa e Venezia: si trattava, rispettivamente, di Pep Clotet, Alexander Blessin e Ivan Javorcic. ...