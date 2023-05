Le pagelle di Milan-Inter 0-2 | andata ai nerazzurri

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo l’1-1 tra Real Madrid e Manchester City, i riflettori dell’Europaa vengono puntati sull’altra attesissima gara d’delle semifinali di Champions League. In un San Siro gremito in ogni ordine di posto sono scese in campo alle 21:00ed, due delle regine del nostro massimo campionato. La gara si è messa subito in discesa per igrazie ai gol di Dzeko e Mkhitaryan nel giro di quattro minuti, dall’8? all’11’ del primo tempo. Il Diavolo, orfano dell’infortunato Leao, non riesce a trovare le misure e solo nella ripresa arrivano le chance per Tonali, che scheggia il palo, e per Messias che non è preciso. Nel calcio nulla è scontato, ma gli uomini di Inzaghi sembrano aver ipotecato un posto nella finalissima di Istanbul. Ecco a voi tutte ledi ...

6.5 Maignan Evita il tracollo. 4.5 Calabria Gioca roso dal tarlo del gol di Dzeko, dovuto alla sua lasca marcatura. Dal 37' st Kalulu. 4.5 Kjaer Controlla Lautaro in ritardo e da lontano. Sul ...Chi sono stati i migliori e i peggiori dell'euroderby atto primo Mkhitaryan in gol e migliore in campo da 8. Voti alti nell'Inter. Nelin pochi sopra la sufficienza. Ledi Fabio ...Come certificato anche dalle nostre, la prova delè ampiamente insufficiente e priva di alibi . Nemmeno l'assenza di Leao, così come l' infortunio occorso a Bennacer nel primo quarto ...

MILAN (4-2-3-1) Maignan 6 - Sulla rete dell'1-0 si vede trafitto dalla conclusione di Dzeko troppo ravvicinata per provare ad opporsi. Sul raddoppio Mkhitaryan gli si presenta a tu per tu e, anche in ...L’Inter domina la gara d’andata della semifinale di Champions e vince contro il Milan per 2-0 (vedi report). Edin Dzeko è il migliore in campo con 8 pieno, Henrikh Mkhitaryan è indispensabile 7.5. AND ...