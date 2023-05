(Di giovedì 11 maggio 2023) LESky Action ore 21. Con Orlando Bloom, Eva Green e Liam Neeson. Regia di. Produzione Usa 2005. Durata: 2 ore e 25 minuti LA TRAMA Un giovane maniscalco viene coinvolto da un padre che non sapeva d'avere nella seconda crociata. Gerusalemme è in mano ai cristiani, ma ancora per poco. Il re è morente. L'esercito del Saladino cinge d'assedio la città. Il giovane assume il comando, ma la situazione è insostenibile. I cristiani debbono abbandonare. Al giovane che gli chiede cosa significa poi Gerusalemme, Saladino risponde: "Niente" e poi "Tutto". Niente dal punto di vista strategico. Tutto dalo religioso e morale. Insomma dopo quasi nove secoli, niente è veramente cambiato.. PERCHÈ VEDERLO Perchéanche se non è ai suoi vertici ci dà ...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Le Kolossal storico di Scott, con Orlando Bloom, Liam Neeson ed Eva Green. Un giovane maniscalco si aggrega a un esercito di cavalieri in ... Film di avventura da vedere stasera in tv Le, ore 21:00 su Sky Cinema Action Orlando Bloom ed Eva Green in questo racconto epico firmato da Scott.

"Le crociate", Ridley Scott ci dà quel che ci aspettiamo: il colosso con un'idea Liberoquotidiano.it

