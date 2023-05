Lazio-Lecce | crocevia per la Champions e la salvezza I biancocelesti non possono più sbagliare | vittoria a 1 | 65

Commenta per primo Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate hanno visto lascendere al terzo posto in classifica, con solo tre punti di vantaggio sul Milan , quinto in ...all'Olimpico un, ...si gioca venerdì 12 maggio, ore 20.45: ecco pronostico e quote del match. IL PRONOSTICO DIChe partita saràI padroni di casa, guidati da Maurizio Sarri, ...E' con questo spirito che ladi Maurizio Sarri arriva alla sfida contro il, diventata decisiva dopo i 3 ko rimediati dai biancocelesti nelle ultime 4 partite. Il tecnico laziale, però, ...

Lazio - Lecce, le probabili formazioni: Cataldi out, ballottaggio in difesa La Lazio Siamo Noi

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Lecce, match che varrà tanto quanto quello col Sassuolo dopo il ko con l’Inter. Sempre una sconfitta a San Siro, stavolta ...La Juve potrebbe salutare definitivamente un proprio giocatore in estate: sulle sue tracce ci sarebbe la Lazio di Sarri.