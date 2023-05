Lavoro | il dibattito | “Puntare su talenti e competenze per competitività Paese”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Iniziativa promossa da FondItalia (Fondo Formazione Italia) ed Expotraining Dare slancio alladelpuntando sucertificazioni edei lavoratori, sostituendo così i sistemi verticali e autoreferenziali dell’istruzione, della formazione e del, ancorati alle logiche del ‘900. E’ quanto emerso dal convegno ‘Accrescere laattraverso lee il talento’, promosso da FondItalia (Fondo Formazione Italia) ed Expotraining, e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni che hanno cercato di fare luce sulle trasformazioni necessarie e radicali che attendono l’Italia nei prossimi mesi. Valentina Aprea, esperta di politiche del, ha sottolineato come “ci sono almeno ...

... la premier dice: 'Si cita il governo italiano e si fa riferimento ai partiti dell'opposizione interna, quindi è undi politica interna. Il ministro delspagnolo - insiste Meloni - ...... workshop interattivi e più di 18 momenti die confronto con opinion leader della ... elaborati che hanno conseguito anche una pubblicazione, una ricompensa più che meritata per il loro'...Più di un'ora diin diretta alla Cnn, con un faccia a faccia con gli elettori, nella ... non l'ho mai incontrata, non l'ho mai vista", aggiungendo che la corte "ha fatto unda schifo", ...

Lavoro, il dibattito: "Puntare su talenti e competenze per ... Entilocali-online

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...I sindacati spingono da tempo nella direzione della settimana corta anche in Italia. Cosa potrebbe succedere in futuro