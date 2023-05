L’aviazione americana salva l’aereo spia U-2

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dragon Lady, così si chiama questo mitico aeroplano della Lockheed (oggi Lockheed-Martin) che avrebbe dovuto essere ritirato molti anni fa, nel 2003. Invece, la situazione geopolitica e i costi associati allo sviluppo dei satelliti militari per la sorveglianza decretarono la necessità di allungarne la vita e così soltanto orasta annunciando il piano per mandare in pensione il leggendario aereoU-2 entro il 2026, un vero mito della Guerra fredda e protagonista della crisi diplomatica del 1960. Era infatti il primo maggio di quell’anno quando l’esemplare pilotato dal maggiore Francis Gary Powers venne abbattuto dai sovietici. Catturato, Powers fu condannato a 10 anni di detenzione da scontare in un campo di lavoro, ma venne rilasciato due anni dopo in cambio dellaRudolph Abel. Ora i ...