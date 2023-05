L’autobus dell’Atac devastato dai tifosi del Bayer | l’assessore di Roma | «Ecco come l’hanno ridotto»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Anche il passaggio deidelLeverkusen danon è stato indolore per la città, dopo i già numerosi episodi di vandalismo registrati in occasione di precedenti partite di Europa league. L’ultimo caso lo ha denunciatoalla Mobilità della Capitale, Eugenio Patané, che sui social ha mostrato in quali condizioni è statoun autobusdaitedeschi: «Questo è lo stato in cui alcunitedeschi delLeverkusen hannouna delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League in programma stasera – scrive Patané – Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l’increscioso episodio avvenuto nel marzo del ...