(Di giovedì 11 maggio 2023) L'c'è ma non... le mani sono pronte ad afferrare il volante nel caso fosse necessario ma are è l'intelligenza artificiale. Siamo a Edinburgo, indov'è stato inaugurato il ...

L'c'è maserve... le mani sono pronte ad afferrare il volante nel caso fosse necessario ma a guidare è l'intelligenza artificiale. Siamo a Edinburgo, in Scozia dov'è stato inaugurato il ......mio locale mac'era niente da fare, poi è iniziato a esplodere come una bomba ", racconta il gestore del ristorante accanto alla farmacia. "Ho detto a tutti di correre e andare lontano. L'...'È un camioncino che trasportava bombole di ossigeno', ha spiegato, 'al momento mi segnalano un ferito, pur grave, che credo sia l', maci sono altri danni. Sto andando a vedere adesso'.'...

L'autista c'è ma non serve, in Scozia l'autobus a guida autonoma - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 11 mag. (askanews) - L'autista c'è ma non serve... le mani sono pronte ad afferrare il volante nel caso fosse necessario ma a guidare è l'intelligenza artificiale. Siamo a Edinburgo, in Scozia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potr ...