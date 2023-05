Laura Chiattie quei lavori di casa «abbassa eros»

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 maggio 2023) Bisogna capirla.Chiatti si è ritrovata una domenica pomeriggio da Mara Venier con un abito da diva del muto e un pomeriggio da riempire di parole. E qualcosa, amore di zia, avrà dovuto pur dire. E così si è buttata in un carpiato senza rete (del politically correct): «Non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso. Mil’eros, me lo uccide». Quando invece è la banalità a uccidere, signora mia. E così non fa in tempo a finire la frase che già il web si prepara a lapidarla. Una rivolta soprattutto al femminile che la fa a fette come un prosciuttino: «Sono discorsi sessisti, maschilisti, superati, che non portano a nulla», «La donna può lavare i piatti e l’uomo no?», «Vive nell’Ottocento», «La catena del patriarcato non si spezzerà mai finché esisteranno ...