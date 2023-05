L’attrice Vanessa Gravina | “Da piccola sono stata discriminata anche dai docenti Quella volta che la maestra disse a mia mamma che ero una ‘lecchina' ”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lunga intervista al Corriere della Sera per l'attriceche ricordadegli episodi di bullismo accaduti a scuola. L'articolo .

... come dicono altrove, cioè la scelta di un'o un attore ... e che ritrova sulla strada'ex amore (Lavia) anche lui travolto ... nel Cuore altrove (2003, dove c'era pureIncontrada al suo ...... il manager di Rachel Marron, famosa e splendidache da ... Frank, però, dopo'incontro, non riesce più a distinguere lavoro e ... Alex Norton, Geoffrey Rush, David Schofield,Branch, ...Ma non sanno a cosa andranno incontro Nel cast del film di Hugo Thomas c'è anchefranceseParadis nel ruolo della madre di Jordan. Big Boys (Usa, 2023) di Corey Sherman è ...