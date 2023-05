L’attaccante dell’Arsenal pronto a lasciare i Gunners dopo aver rifiutato l’ultimo contratto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Breaking: Secondo quanto riferito, Reiss Nelson si sta preparando al’Arsenal alla fine della stagione. Questo è secondo un recente rapporto di Football Insider, che afferma che l’uomo largo deihauna nuova offerta diin mezzo all’incertezza sul suo futuro a lungo termine. Nelson, 23 anni, ha lottato per il tempo di gioco in questa stagione. Comprensibilmente dietro artisti del calibro di Gabriel Martinelli e Bukayo Saka; due degli attaccanti più impressionanti della Premier League, Nelson, che non ha iniziato in nessuna partita di campionato, non è stato altro che un piccolo giocatore per Mikel Arteta. Di conseguenza, desideroso di giocare più regolarmente, e con il suoin scadenza nelle prossime settimane, questa finestra di mercato estiva dovrebbe ...