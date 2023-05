Latina Elezioni comunali | arriva il Ministro Nello Musumeci per parlare di erosione costiera

(Di giovedì 11 maggio 2023)– Mentre la campagna elettorale è ormai agli sgoccioli, acontinua la “processione” di Ministri del governo Meloni a sostegno della candidata sindaco Matilde Celentano. Stavolta, a scendere in campo èper la Protezione civile e le Politiche per il mare. Nel corso della sua visita nel capoluogo pontino ha L'articolo Temporeale Quotidiano.

... quindi il nuovo primo cittadino verrà scelto al primo turno e non ci sarà ballottaggio ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE). Chi sono i due candidati aI candidati sindaco a ...... a un anno esatto dalleeuropee del 2024. Il centrodestra - che si presenta unito ovunque ... insieme a, Pisa e Teramo (oltre a Catania e Siracusa dove le urne si apriranno il 28 e 29 ......hanno ormai lasciato i palazzi romani per tirare la volata finale ai candidati alle... per l'ultima fiammata in vista di domenica, punta su una città da tingere di giallorosso:. Giovedì ...

Elezioni comunali a Latina 2023: chi sono i candidati sindaco e come si vota Sky Tg24

Anche la città laziale, domenica 14 e lunedì 15 maggio, è chiamata al voto per scegliere il nuovo primo cittadino e rinnovare il Consiglio comunale. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 ...Quasi 800 Comuni al voto nella nuova tornata di elezioni amministrative. Ancora una volta una sfida che da locale diventa nazionale, capace di sondare gli umori di oltre 6,3 milioni di italiani.