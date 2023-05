Latina Corruzione | Giorgia Castriota e Silvano Ferraro ottengono gli arresti domiciliari

(Di giovedì 11 maggio 2023)– Il quadro indiziario è rimasto immacolato ma non è possibile più reiterare il reato venuta meno la principale esigenza cautelare. Con questa motivazione il Tribunale del Riesame di Perugia, a 24 ore dalla discussione dei due ricorsi difensivi, ha revocato la misura cautelare in carcere a favore dell’ex Gip del Tribunale diL'articolo Temporeale Quotidiano.

Concessi gli arresti domiciliari al gip diGiorgia Castriota e a Silvano Ferraro, collaboratore nell'ambito di procedure di ...quale sono stati contestati a vario titolo i reati diper ......legati a progetti estrattivi nel mondo a partire dal 2015 ha avuto luogo in America. La ... la compagnia petrolifera pubblica brasiliana, è stata al centro del più grande scandalo di......state presentate " anche o soprattutto per la qualità di scrittura " come un modello in tutte le storie della letteratura. Da quel 70 a. C. mai si è avuta una denuncia per casi di...

Latina / Corruzione, Giorgia Castriota e Silvano Ferraro ottengono ... Temporeale Quotidiano

Il presidente Giampaolo Olivetti: «Imprenditori preoccupati per le vicende inerenti la sezione Fallimentare del Tribunale: necessario dare subito trasparenza» ...Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Giorgia Castriota, la giudice che si trova al centro di un’inchiesta per corruzione al Tribunale ...