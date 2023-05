L’Atalanta valuta il ricorso contro la chiusura della curva per i cori razzisti a Vlahovic

Il CorSport scrive: 'Hojlund, tanto per citare il nome dorato del gruppo, è un gioiello danese di 20 anni che brilla per mezza Europa che conta e checome un diamante purissimo: il ...Siora una possibile sospensione della curva. Il Corriere critica invece'uscita dell'allenatore dell'sul caso. "Non è razzismo, ma maleducazione", le sue parole. "Un'uscita ...... due della squadra di Allegri e'altro di quella di Gasperini : ...- Juventus, i casi dubbi. Questi i casi da moviola. All ... Il contatto c'è ma il direttore di gara locome contrasto ...

Cori razzisti a Vlahovic: Curva Nord chiusa, l'Atalanta valuta il ricorso Corriere Bergamo - Corriere della Sera