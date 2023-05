L’Antitrust avvia un’istruttoria su Apple | “Abuso di posizione dominante nel mercato delle piattaforme per la distribuzione di app”

(Di giovedì 11 maggio 2023)è sospettata didinelper laonline di app per gli utenti iOS. L’Autorità Garante della Concorrenza e delhatonei confronti diInc.,Distribution International Ltd,Italia S.r.l. per accertarsi della veridicitàaccuse. Le critiche Antitrust alla multinazionale americana si basano sulla politica sulla privacy per gli sviluppatori terzi di app cheadotta dal 2021, più restrittiva rispetto a quella che la società applica a se stessa. La differenza di trattamento è relativa alle ...

Per- conclude la nota - " la presunta riduzione di concorrenza nei mercati rilevanti e il conseguente rafforzamento dell'eco - sistema digitale di Apple potrebbero ridurre gli incentivi ...Per presunto abuso di posizione dominante nel mercato online di app per utenti del sistema operativo iOSun'istruttoria sulla Apple per presunto abuso di posizione dominante nel mercato online di app per utenti del sistema operativo iOS. Da aprile 2021 avrebbe adottato per sviluppatori ...MILANO -ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Apple , Apple Distribution International e Apple Italia "per accertare'esistenza di un presunto abuso di posizione dominante nel ...