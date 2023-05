L’amore per davvero trama e cast del film Tv8

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 11 maggio 2023)perdeldi Tv8perOggi pomeriggio su Tv8 va in ondaperdiretto dal regista Maclain Nelson, conosciuto con il titolo Love for Real. Hayley e la sua migliore amica partecipano a un reality show per pubblicizzare la loro linea di moda, ma niente va come previsto. Ecco, a seguire, ile ladiperperHailey è una stilista che deve pubblicizzare la sua linea di abbigliamento. Per questo sceglie di partecipare a un reality per avere il massimo della ...