L' aggressione razzista sul treno a Ikram Jarmouni | studentessa modello premiata alla Camera

(Di giovedì 11 maggio 2023), ladi Modena che ha ricevuto il “Premio America giovani per il talento universitario”dei deputati, è stata aggredita sulche la portava nella capitale insieme a un'amica. La ragazza ha postato il video su Instagram. "Lunedì 8 maggio sono statacomed'eccellenza italiana in Parlamento - scrive sui social- Lo stesso giorno, mentre ero inverso Roma sono stata aggredita, insultata e minacciata di morte per il colore della mia pelle. Né le forze dell'ordine né i caposono intervenuti nonostante abbia chiamato con urgenza entrambi. Non è stato fatto alcun tentativo di identificazione. Lui poteva essere potenzialmente ...

Nei giorni scorsi Ikram Jarmouni, studentessa modenese ha ricevuto il 'Premio America giovani per il talento universitario' alla Camera dei deputati. (ANSA)