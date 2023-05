Labbra di fuoco | ai David di Donatello trionfa il rossetto rosso

Leggi su amica

(Di giovedì 11 maggio 2023) Infuocate, vitali, sensuali: lerosse sono state la nota di colore che ha acceso il red carpet deidi2023. Un tocco frizzante in mezzo a una moltitudine di abiti neri e make up nude, che ha trasformato Penélope Cruz, Benedetta Porcaroli e Matilde Gioli nelle regine beauty della serata. Un dettaglio potente, capace di dare personalità a ogni look. Da sempre nuance legata al sangue, alla vitalità e alla passione, aidiilnon è passato inosservato. Non solo per l’effetto seducente, ma anche per quello psicologico e strategico. Penélope Cruz: ilgipsy (foto Getty) Penélope Cruz ha giocato con l’animo più gitano del, abbinandolo a un fermaglio fiorito e una manicure dello ...