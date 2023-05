La torta più alta del mondo | vi svelo il trucco segreto per prepararla così!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lapiùdelè magnificente, quasi imperiale e si eleva come una torretta, una roccaforte, la più svettante del castello. Sembra un inno alla golosità, così maestosa da sfidare la forza di gravità. Ilper realizzarla non è uno solo, sono due almeno. Il primo lo conoscono in tante ormai: bisogna utilizzare uno stampo piuttosto piccolo, di massimo 20 centimetri di diametro. Il secondo, invece, è una peculiarità di questa ricetta: per arrivare ad un simile risultato, dovrete utilizzare il latte condensato, ma non tale e quale. Va prima diluito e fatto addensare in acqua calda. Questo mix vincente entra a gamba tesa nella preparazione e la rende sofficissima, golosa, invitante e cremosa al contempo. Per una qualche magia della chimica gastronomica, riesce ad attivare il lievito in modo tale da ...