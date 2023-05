La TikToker Emy Buono accusa molestie | ‘Durante i festeggiamenti del Napoli | toccata e baciata contro la mia volontà’

(Di giovedì 11 maggio 2023) Durante idel terzo scudetto del, Emyscesa a far festa in piazza con un abbigliamento abbastanza hot è stata importunata lei stesso ha dichiarato di essere statain più parti del corpo, denunciando di essersi sentita stuprata Lanapoletana Emy, nota per aver partecipato all’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, è stata al centro delle polemiche per il look super hot scelto per festeggiare il terzo scudetto conquistato dalla squadra della sua città. La giovane ha indossato una t-shirt azzurra tagliata sul seno, copricapezzoli e pantaloni a vita bassa che mostravano gli slip. Durante i, Emyha subito anche dei comportamenti inappropriati da parte di alcune persone ...

