La strategica indifferenza di Salvini sulle riforme istituzionali

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ormai è una scena fissa e imbarazzante. In tutte le conferenze stampa, sempre più rare, e negli incontri in cui Giorgia Meloni è al centro delle domande dei giornalisti o del tema del giorno, Matteoinforca gli occhiali e sprofonda nello schermo del suo cellulare. Come se lui non ci fosse. Ogni tanto scuote la testa, alza lo sguardo, spesso sconfortato, per essere lì a perdere tempo con i giornalisti petulanti mentre lui ha operai e muratori in giro per lo Stivale a ristrutturare Casa Italia. Il Capo Cantiere non ha un minuto da perdere, neanche quando la presidente del Consiglio a Cutro parla di morti e naufragi né quando discute con le opposizioni della «madre di tutte e». Il capo leghista ieri è arrivato in ritardo all’incontro di Montecitorio, ha compulsato i messaggi sul telefonino per tutto il tempo ed è filato via ...