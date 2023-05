La stampa nazianle fa il funerale al Napoli | Spunta una mossa diabolica di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nonostante la vittoria dello scudetto, ilè al centro di voci di cessioni e partenze. Desfida lanazionale e punta alla Champions. In un bizzarro teatro dei media, il, fresco di scudetto, è già sotto assedio. Da Sky a Mediaset, passando per i salotti televisivi, si parla solo di cessioni e partenze. Hirving Lozano in uscita, Luciano Spalletti che chiede rassicurazioni sul progetto tecnico, Osimhen, Giuntoli, Kim, sembra quasi che la squadra che ha dominato la Serie A sia in vendita. È qualcosa di inusuale, considerando che appena l’altro ieri ilcelebrava il suo trionfo come campione d’Italia. Questo fa emergere una questione cruciale: come mai lanazionale, amica di lunga data di Juventus e delle milanesi, è così pronta a mettere in ...