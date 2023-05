La sinistra strumentalizza la protesta

(Di giovedì 11 maggio 2023) La deputata FdI annuncia: "Sono in arrivo 70mila posti complessivi per gli studenti". E mette in guardia dallazioni della

Anche questa volta, come nel 1994, laviene da una dura sconfitta alle elezioni politiche, ...genere di 25 aprilismo sia una strada sbagliata in linea di principio (perchée ...... visto che i dem hanno "dimenticato" che negli ultimi settantacinque anni la città toscana è sempre stata governata dalla(eccezion fatta per i periodi che vanno dal 1999 al 2006 e dal 2015 ...... con il nome del candidato dellasempre in bella vista su tutte le locandine. Anche i profili social dell'amministrazione comunale sembrano più profili di una parte politica'. Con queste ...

Caro affitti, la Montaruli lancia l'allarme: "La sinistra strumentalizza la ... ilGiornale.it

La deputata FdI annuncia: "Sono in arrivo 70mila posti complessivi per gli studenti". E mette in guardia dalla strumentalizzazioni della sinistra ...Il titolare dell'Istruzione e del Merito: "Problema delle città del centrosinistra". La replica di Lepore: "Ministro ...