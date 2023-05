La sinistra è impazzita | si schiera con gli studenti viziati

(Di giovedì 11 maggio 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:25 Doppio attacco all’Italia, dai socialisti spagnoli che si impicciano del nostro decreto lavoro (ma pensa un po’ tu!) e dei macroniani francesi, che continuano, proprio loro, sull’immigrazione. 05:53 La Francia annuncia che la Tav partirà nel 2043. 06:39 Riforma presidenziale, la Casellati dice che riguarderà l’elezione del presidente del Consiglio, il Colle non si tocca. 07:05in tenda, questa storia sta diventando ridicola. Oggi ho letto che tra i problemi c’è anche il seguente: la ricerca di un appartamento a Milano è “sfiancante”. Ma questi si drogano. 10:09 Valditara giustamente rimanda la palla ai fenomeni che gestiscono le città di centro. La Bernini per Repubblica invece media. Se così fosse, lasci perdere. Non si può mediare con il nulla, e cioè con la più ridicola delle proteste che si ...

La retorica del primo maggio fa impazzire Nicola Porro che nella sua consueta rassegna stampa sui social spara a zero sul totem del concertone ...La coppia Landini-Schlein arruola le star per muovere l'attacco al governo Meloni. Quest'anno non c'è Fedez sul palco di piazza San Giovanni a Roma. Ma il parterre del concertone del primo maggio è ri ...