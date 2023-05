La scuola di Top gun | eccellenza da 22 aerei e 40 istruttori

La, nata nel 2018 e oggi portata a termine con la realizzazione di tutte le strutture per l'addestramento, punta a diventare il riferimento internazionale per il training dei piloti militari ...Inaugurato ufficialmente nella base aerea di Decimomannu (Cagliari), l'International Flight Training School, unadigun nella quale si addestreranno i piloti di caccia provenienti a tutto il mondo. "Una combinazione di tecnologie nuove: da un lato la realizzazione di un avatar digitale di mezzi ...Unaè stata evacuata. Sul posto almeno 4 mezzi dei Vigili del Fuoco e la Polizia locale L'esplosione è avvenuta tra le vie Pier Lombardo e via Vasari, nella zona di Porta Romana. - foto: trl/...

Una scuola di volo con 22 velivoli M 346 Advanced Jet Trainers, 40 istruttori, 2 simulatori Full mission, fino a 8 mila ore di volo l'anno. (ANSA) ...Inaugurato ufficialmente nella base aerea di Decimomannu (Cagliari), l'International Flight Training School, una scuola di Top gun nella quale si addestreranno i piloti di caccia provenienti a tutto i ...