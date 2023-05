(Di giovedì 11 maggio 2023)(ITALPRESS) – All’Olimpico la1-0 ilnella semifinale di andata di Europa League. Un gol dipermette ai giallorossi di guardare con ottimismo al match di ritorno in programma giovedì 18 maggio alla BayArena. Mourinho lascia inizialmente in panchina Dybala (in campo poi nel finale) e si affida alla carica di un Olimpico che sfoggia una coreografia a tutto stadio. L’effetto però non sembra intimorire i tedeschi che nei primi tre minuti si affacciano due volte dalle parti di Rui Patricio, prima con Andrich e poi con Wirtz. Lain qualche modo se la cava e al 19? sfiora il gol. Pellegrini disegna un cross da calcio piazzato, Ibanez sbuca in area e colpisce di testa, ma Hradecky d’istinto nega l’1-0 giallorosso. L’arbitro inglese ...

Lorenzo Sonego avanza al 2° turno degli Internazionali d'Italia senza problemi, lasciando appena 3 giochi a Chardy. Sorride anche Marco Cecchinato cheMcDonald. Bene Arnaldi, che manda ko l'argentino Schwartzman. Sconfitte per le wild card Zeppieri, Nardi e Passaro, fuori anche Napolitano. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e ...Ma a restare senza respiro è tuttaquando avvia e conclude l'azione del vantaggio (77' ... Nel primo tempo aspetta il Bayer e lo fa giocare male, nella ripresa lo punisce el'allievo Alonso ...Lasoffre ma alla fineil Bayer Leverkusen per 1 - 0 nella semifinale di andata dell'Europa League. A segnare la rete della vittoria al 18' st è Edoardo Bove, il giovane talento romano venuto ...

La Roma batte 1-0 il Bayer Leverkusen, la decide Bove Agenzia di ... Italpress

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...E il suo salvataggio sulla linea su tiro di Frimpong vale un gol 7 Ibanez il più pericoloso della Roma nel primo tempo, ma il suo colpo di testa trova la manona di Hradecky. Per il resto non sbaglia ...