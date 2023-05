La ricetta elettronica diventa definitiva | si potrà avere sulla mail e il cellulare | ecco come funziona

'Abbiamo reso strutturale la, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il ...Dallaresa strutturale ad una norma per far fronte alle carenze di medicinali, dalla semplificazione della pubblicità dei farmaci all'ok ai dentisti per eseguire attività di medicina ...- 'Abbiamo reso strutturale la, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e ...

La ricetta elettronica diventa definitiva, il ministro: "È stata apprezzata da tutti" TGCOM

«Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle p ...«Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione ...