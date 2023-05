La Regione Lazio di Francesco Rocca vuole assumere Giordano Tredicine | fu condannato in via definitiva nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Se qualcuno si aspetta un cambio di passo allacon il neo presidente, probabilmente si dovrà richiedere. In queste ore, trapela l’ipotesi di un contratto tra l’ente regionale e. L’ex consigliere comunale del Popolo della Libertà, risultòin vianello scandalo “di”, oltre a essere coinvolto con la sua famiglia nel famoso “affaire” legato alla banchi di piazza Navona e i chioschi bar in giro per la Capitalepronto a entrare nello staff dellaNonostante l’arresto di, più di qualcuno vorrebbe portare l’ex ...

Nelsono state rilevate differenze anche all'interno di medesime Asl: 'Lavanta di numerose eccellenze in ambito sanitario - assicura Elio Rosati , segretario di Cittadinanzattiva...... vuole informarvi su come procede la strada per arrivare per approvare in, la Legge sugli ospedali montani. advertisement Ospedale A. Angelucci in Subiaco (Rm) Asl/Rm5 " Legge ......da parte dellaPiemonte. Anche il capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti, fece una grande battaglia alla Camera per dire "no" al deposito di scorie nucleari in Piemonte e nella Tuscia (). ...