La raggiungibilità è determinante per il successo di una località turistica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 maggio 2023) Domenica di festa. Sole, temperatura gradevole, venti deboli, mari poco mossi. Il momento perfetto esiste. Lo slang dialettale in voga imporrebbe il terribile “tuttapost”. Il menu di una tale giornata è perfetto per una visita alle Terme di Baia. Un complesso archeologico dalla struttura architettonica e naturale con pochi uguali orbe terrarum. direbbero i latini. Meta stabilita, pronti, partenza, via. Qui comincia l’avventura. La consultazione di orari e mezzi di trasporto può essere fortemente destabilizzante per chiunque, non provvisto di autovettura, voglia affrontare la prova. Una prova di volontà estrema: 23 chilometri, un ora e tre minuti con linea di autobus che lascia al Porto di Baia, da cui proseguire a piedi, un ora e dieci usando Metro e Cumana, un ora e un quarto se si voglia usare un insieme misto di trasporti. Auspicando che traffico, ritardi e perdita delle coincidenze ...