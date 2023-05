E' ladi Bolzano la regione piu' amica delle mamme, seguita da Emilia Romagna e Valle D'Aosta, mentre le condizioni piu' sfavorevoli si registrano in Basilicata, preceduta da Sicilia e ...In attivo nel 2025 ci saranno solo due regioni, Valle d'Aosta (+9) e ladi Trento (+7). Più in generale, in media a livello nazionale ogni medico di medicina generale ha 1.237 ...... Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po Marche : Marc - 2, Marc - 1, Marc - 4, Marc - 3 Trentino Alto Adige:di ...

La Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia e Valle d'Aosta le regioni piu' amiche delle mamme - Italia Agenzia ANSA

E' la Provincia Autonoma di Bolzano la regione piu' amica delle mamme, seguita da Emilia Romagna e Valle D'Aosta, mentre le condizioni ...La perturbazione che ha raggiunto ieri l'Italia dando luogo a diffuse condizioni di maltempo è stata accompagnata dalla discesa di aria fredda dal Nord Atlantico che ha fatto precipitare le temperatur ...