La Promesa trama puntata spagnola 91 del 10 Maggio 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Simona decide finalmente di rivelare a Candela il grande segreto che gli nascondeva. Suo marito, Toño, ha ucciso Custodio, il marito dell’aiutante di cucina. Simona ha contribuito a coprire il crimine per evitare terribili ripercussioni per sé e per i suoi figli, e lo ha cacciato di L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

La Promessa: anticipazioni sullaCome ogni soap che si rispetti, anche La Promessa è una ... Il bellissimo palazzo La, in Spagna, di proprietà della famiglia dei Marchesi de Lujàn , è ...Laruota attorno a Jana (Ana Garcés) che si fa assumere come cameriera al Palazzo Laperchè vuole scoprire tutta la verità sull'omicidio di sua madre e su suo fratello. Accadrà però ...La Promessa: anticipazioni sullaCome ogni soap che si rispetti, anche La Promessa è una ... Il bellissimo palazzo La, in Spagna, di proprietà della famiglia dei Marchesi de Lujàn , è ...

La promessa: amore e vendetta nella nuova soap di Canale 5 The Wom

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il sapore del successo: trama, cast e streaming del film in onda stasera, sabato 6 maggio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Le info ...