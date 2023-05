La principessa Beatrice all' Oscar' s Book Prize | rivela una passione segreta del figlio del marito Scopri di più su Amica it

(Di giovedì 11 maggio 2023)di York è uno dei membri della royal family più riservati, tanto da non essermi praticamente mai fatta fotografare insieme alla figlia. Invitata all’s’, però, si è lasciata andare a una confidenza. La prima relativa a Wolfie,del, che fa parte della sua famiglia… (Foto Getty) A tenere in vita la famiglia reale britannica spesso è il contorno di pettegolezzi che la riguarda. Amori che sbocciano, tradimenti, rotture, vendette. Materiale che tiene banco sulle prime pagine dei giornali e che alimenta l’interesse dei sudditi e della stampa per le vicende che avvengono alla corte dei Windsor. Fosse perdi York, tutto questo non ci sarebbe. La, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, da ...

Infatti, a parte il principe William e laKate che si è unita alla processione in ... per altro il modello ricordava molto quello indossato dadi York. In ogni caso, la Marchesa lo ...Sul fronte accessori, come non citare ladi York, che ha confermato la sua nota passione per i cerchietti sfoderando una maxi headband color oro, con cui ha impreziosito il suo ...Ladi Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, uno dei più antichi ordini dinastici di Europa, è stata ricevuta lunedì 8 ...

La principessa Eugenie condivide una foto con Sarah Ferguson e la principessa Beatrice in omaggio all'incoronazione dello zio Carlo Vanity Fair Italia

Il Principe Harry è passato a Buckingham Palace dopo l'incoronazione Secondo i gossip il Principe sarebbe andato a Palazzo prima di ...Qual è la beauty routine seguita da Beatrice Borromeo Ecco tutti i segreti di bellezza dell'ex modella e giornalista.