La Notte dei Musei incontra il Metaverso

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il 13 maggio a Roma è ladei: un’occasione unica per visitare le ricchezze storiche della Capitale nell’atmosfera irripetibile della Roma by night. La manifestazione vedrà l’apertura ad un prezzo ridotto di 80 spazi con 60 mostre e circa 130 spettacoli tra, istituzioni italiane e straniere, università e luoghi culturali: una serata in cui sarà possibile anchere ilin quel di Palazzo Cipolla, all’interno di una delle mostre più viste e fotografate dell’ultimo periodo, e visitare idealmente le menti dei creatori di mondi, dal Barocco ad oggi. Ipotesiè un viaggio tra linguaggi e visioni, virtuale e reale, una mostra tra le prime del genere su scala internazionale, ideata e fortemente voluta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, ...

... "Died al mattino si sono sentite 40 esplosioni nelle comunità di confine di Sumy Oblast, a causabombardamenti russi, che hanno colpito quattro comunità", così Ukrinform: "Die al ...Gli agenti del commissariato di Villa Glori lunedìerano stati chiamati per una lite con feriti in un appartamento dall'altra parte della strada, ... Le giustificazionidue non sono però ...Secondo il suo racconto, sabatol'uomo era a letto con la moglie quando ha scoperto che la ... Mia figlia dormiva e ha sentitorumori e si è alzata. Lui a nostra figlia non l'ha mai voluta'.

La notte dei David di Donatello, Ronchi e Gifuni i migliori attori AGI - Agenzia Italia

Anche la mostra di Palazzo Cipolla, una delle più viste dell'ultimo periodo nella Capitale, partecipa alla serata con un ingresso scontato ...Una camera doppia, nel centro storico di Firenze, nei fine settimana parte da 328 euro a notte. Così Linus e Nicola Savino ... quello che abbiamo passato con la pandemia, ma trattandosi dei mesi più ...