La notizia bomba | Cairo rileva Mediaset da Berlusconi | le reazioni

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alice Torri Laè clamorosa e, non a caso, ha scatenato ledi tutte le parti in causa: secondo “Dagospia”,… L'articolo proviene da Quilink.

In breve tempo, dopo la pubblicazione della "", a 'Dagospia' sono arrivate le smentite del ... Per quanto riguarda Fininvest e la famiglia Berlusconi, laè del tutto priva di fondamento ". ...e si sono lasciati. Ancora una volta a rilanciare indiscrezionisulle coppie dello spettacolo è il giornale di Roberto D'Agostino, Dagospia. Secondo il noto ... ladel loro fidanzamento ...A lanciare laè stato in queste ore Luigi Mario Favoloso. Quest'ultimo ha chiaramente fatto ... E di certo se dovessero tornare insieme farebberonei salotti televisivi. Intanto, il ...

Clementino fa impazzire i fan: 'Ho una notizia bomba' AreaNapoli.it

Stando a un'indiscrezione, Urbano Cairo sarebbe intenzionato a rilevare Mediaset dalla famiglia Berlusconi: l'ipotesi e la reazione del patron di Rcs.Con Consegna Gratuita e Tasso Zero solo online con Unieuro ti aggiudichi un fantastico Realme 10 a soli 236€: approfitta dell'extra 5%.