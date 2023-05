(Di giovedì 11 maggio 2023) Play Your Game intitola la 104esima edizione diImmaginededicata al meglio dellae del lifestyle declinati al maschile, suddivisa in vari percorsi che toccano il vestire formale, gli stili contemporanei e quelli più informali, dinamici e sportivi, con dei focus speciali su sostenibilità e vita all’aria aperta. Giocare, ecco la parola d'ordine sfidante e soprattutto creativa, messa in risalto nella campagna promozionale della manifestazione sotto la regia di Leonardo Corallini e Angelo Figus. Il team diImmagine schierato in conferenza stampa presenta le quattro giornate di manifestazione fieristica e gli eventi abbinati, in programma a Firenze dal 13 al 16 giugno 2023, con i due super ospiti, il guest designer americano Eli Russell Linnetz, fondatore di ERL, e il giovane stilista ...

Un andamento che si ripercuoterà positivamente sulla prossima edizione di Pittie Milano, dove va in scena un settore, quello del menswear, che copre il 10% circa dell'export di ...... Do curerà a partire dal prossimo 15 maggio tutti gli aspetti creativi del marchio legati all'... La sua esperienza in note case die il percorso con il suo brand hanno fatto di lui il ......del gruppo dievidenzia che nel corso del trimestre, Prada ha continuato a consolidare la forte desiderabilita' del proprio marchio grazie al successo delle sfilate Autunno/Inverno 2023 per...

La moda uomo primavera-estate 2024 prevista a Pitti Uomo Panorama

Play Your Game intitola la 104esima edizione di Pitti Immagine Uomo dedicata al meglio della moda e del lifestyle declinati al maschile, suddivisa in vari percorsi che toccano il vestire formale, gli ...Dal 13 al 16 giugno alla Fortezza da Basso torna la vetrina della moda internazionale con ospiti speciali, sfilate ed eventi in tutta la città ...