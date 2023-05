La ministra Bernini | «Daremo le case inutilizzate agli studenti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) «Abbiamo chiesto un censimento degli immobili inutilizzati affinché vengano messi a disposizione per gli». Il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria, a Radio 24 annuncia l’iniziativa del governo in merito al caro affitti e alla carenza di alloggi per gliha detto che «c’è un problema nel trovare immobili disponibili in provincia». La responsabile degli atenei ha detto che stamattina ci sono le tende anche davanti al ministero. E ha rivendicato l’azione dell’esecutivo: «Ho chiesto la collaborazione a partire dal demanio, i Comuni e i sindaci delle aree metropolitane. Noi siamo arrivati qualche mese fa e abbiamo già messo sul tavolo 400 milioni sugli alloggi per glie 500 milioni per le borse di studio: è quasi un miliardo sulla legge di ...