«La mamma non si tocca» | la pubblicità censurata di Control È polemica | «I bambini dovrebbero comprare un sex toy?»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una donna in primo piano, occhi socchiusi e labbra schiuse in un’espressione di piacere. Dalla parte opposta un dildo rosa. Ma la donna in questione non è solo una donna, è una. E infatti sul cartellone di unache non è mai stata realmente affissa in strada c’è scritto: «Lanon si. O forse sì». Un messaggio pensato in occasione della Festa della, che quest’anno cade il 14 maggio, che non ha avuto il diritto di vivere se non sul profilo Instagram dell’azienda. Il motivo è spiegato nel post in cui è stata condivisa la foto della mancata campagna pubblicitaria. Lasulla, l’azienda che produce profilattici e sex ...